В Приднестровье хотят инициировать референдум по вопросу вступления в ЕC

В Приднестровье инициировали предложение о проведении референдума по вопросу вступления в Европейский союз на территории непризнанной республики, информация об этом размещена на сайте министерства.

«С учетом намерений соседней Молдовы игнорировать мнение приднестровского народа и не предпринимать попыток открыть участки для голосования в Приднестровье, мы полагаем, что для выяснения реального мнения всех жителей региона вполне возможно организовать референдум о отношении к ЕС на нашей территории», — говорится в релизе.

В сообщении указано, что мероприятие может быть реализовано на основе соглашений между сторонами с привлечением наблюдателей, включая международных. При условии готовности мирового сообщества учитывать мнение приднестровцев.

Кроме того, в документе подчеркивается, что в Министерство иностранных дел поступают многочисленные просьбы от граждан, общественных организаций и активистов.

Они вызваны комментариями молдавских и европейских чиновников о Приднестровье в контексте предстоящего референдума по членству в ЕС, который пройдет в Молдове 20 октября.

Ранее в Крыму заявили, что Украина сможет присоединиться к ЕС лишь по частям.