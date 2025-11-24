Согласно проекту документа, с которым ознакомилось агентство Reuters, европейские страны в рамках своего плана мирного урегулирования украинского конфликта рассматривают возможность предложить России возвращение в формат «Большой восьмерки» (G8). Данное предложение, однако, вступает в противоречие с недавними заявлениями западных лидеров (материал есть у РИА Новости ).

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе саммита G20 в Йоханнесбурге заявил, что участницы G7 не готовы к восстановлению сотрудничества с Россией в прежнем формате «восьмерки». В свою очередь, Кремль ранее давал понять, что этот клуб утратил для Москвы актуальность в свете смещения центров экономического развития.

На фоне этих дискуссий администрация США подтвердила факт разработки собственного плана по урегулированию, детали которого пока не разглашаются в связи с незавершенностью работы. Российская сторона, по словам официальных представителей, сохраняет открытость для диалога.

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании Совбеза, отметил, что американские наработки теоретически могли бы лечь в основу будущего соглашения, однако предметного обсуждения с Москвой пока не велось. Глава государства предположил, что причина может крыться в невозможности Вашингтона заручиться поддержкой Киева, который, по его мнению, продолжает питать иллюзии о возможности нанести России «стратегическое поражение». Путин подчеркнул, что подобная позиция основана на необъективной оценке реальной ситуации на фронте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своих комментариях акцентировал, что решение о начале переговоров должен принять киевский режим, однако пространство для маневра для него стремительно сужается в условиях наступления ВС РФ. В Кремле расценивают это как принуждение Киева к миру, предупреждая о бессмысленности и опасности дальнейшего продолжения конфликта.

