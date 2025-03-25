У премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля есть возможность стать победителем на президентских выборах. Такое предположение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей по обвинению в государственной измене. Об этом политик написал в своем Телеграм-канале.

По его мнению, в данный момент происходит отбор кандидата на роль временного руководителя страны на период до выборов, который будет занимать этот пост в течение 90 дней.

Вместе с тем депутат не исключает возможность достижения соглашения между США и Россией о формировании временного технического правительства, которое будет управлять страной до проведения выборов.

В то же время Дубинский подчеркнул, что «ни в одном из этих сценариев не предусмотрено место» для нынешнего главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту спецпосланника президента Стивена Уиткоффа после его интервью журналисту Такеру Карлсону, вызвавшего резонанс. Уиткофф заявил, что Владимир Зеленский фактически признал невозможность вступления Украины в НАТО и согласился на проведение выборов. Также он подчеркнул, что США не могут бесконечно финансировать Киев, опасаясь эскалации до ядерного конфликта.