Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до такого состояния, когда каждый следующий раунд переговоров чреват для Киева большими потерями.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

На сегодняшний день самой главной интригой является следующий раунд переговоров, отметил он.

Проигрышная позиция Украины, подчеркнул Дубинский, связана с ошибками Зеленского.

Глава киевского режима, вместо того чтобы трезво оценить сложившуюся политическую ситуацию, а также положение на фронте, кривлялся на камеру. В результате условия для Киева будут только хуже.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский трижды публично заявил, что готов к переговорам с Путиным.