В Раде оценили переговоры с Россией
Дубинский: проигрышная позиция Украины связана с ошибками Зеленского
Фото: [телеграм-канал МИД России]
Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до такого состояния, когда каждый следующий раунд переговоров чреват для Киева большими потерями.
Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
На сегодняшний день самой главной интригой является следующий раунд переговоров, отметил он.
Проигрышная позиция Украины, подчеркнул Дубинский, связана с ошибками Зеленского.
Глава киевского режима, вместо того чтобы трезво оценить сложившуюся политическую ситуацию, а также положение на фронте, кривлялся на камеру. В результате условия для Киева будут только хуже.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский трижды публично заявил, что готов к переговорам с Путиным.