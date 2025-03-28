В Раде оценили план Путина по Украине

Так, депутат Артем Дмитрук отметил, что план российского лидера «логичный, понятный и соответствующий действительности». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Так парламентарий отреагировал на слова российского президента о нелегитимности Владимира Зеленского и захвате власти на Украине неонацистами в условиях отсутствия законной власти в стране.

В четверг, 27 марта, президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Мурманскую область осмотрел атомный подводный крейсер «Архангельск» и пообщался с членами экипажа подлодки. Отвечая на вопросы моряков об урегулировании конфликта на Украине, глава государства отметил, что можно было бы под эгидой ООН с США и европейскими партнерами обсудить возможность введения на Украине временного управления. Такая практика, добавил Путин, неоднократно применялась в рамках миротворческой деятельности ООН, в частности, в некоторых частях бывшей Югославии.

Ранее сообщалось о том, что в Раде сравнили сделку по полезным ископаемым с США с брачным контрактом.