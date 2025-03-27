В Раде сравнили сделку по полезным ископаемым с США с брачным контрактом

Проект соглашения с США об использовании полезных ископаемых на Украине содержит только права американской стороны, украинской же там почти нет, заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в комментарии «РБК-Украина» на YouTube-канале.

Политик сравнил первоначальный вариант сделки с новой версией, переданной 24 марта США, «настоящим брачным контрактом».

Текст документа, отметил он, больше похож на коммерческое соглашение между двумя компаниями, а не на межгосударственный договор.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский снова пожаловался на американского спецпосланника Уиткоффа.