В Раде озвучили условие остановки мобилизации на Украине

Так он прокомментировал заявление советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что, даже если наступит перемирие, мобилизация в стране все равно будет продолжаться, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Компромисс не будет нравиться обеим сторонам… Но если Украина возьмет на себя обязательства и [Зеленский] возьмет их на себя, то где там будет Миша Подоляк», — цитирует издание слова Кучеренко.

Ранее сообщалось о том, что президент России поддержал идею 30-дневного перемирия с Украиной, но лишь в случае, если подобный шаг приведет к долгосрочному миру, а еще поспособствует ликвидации основ возникшего противостояния.