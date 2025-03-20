В Раде озвучили условие остановки мобилизации на Украине
Депутат Кучеренко: Украине придется остановить принудительную мобилизацию
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Украина будет вынуждена отменить принудительную мобилизацию, если решит согласиться прекратить огонь, считает депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.
Так он прокомментировал заявление советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что, даже если наступит перемирие, мобилизация в стране все равно будет продолжаться, сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Компромисс не будет нравиться обеим сторонам… Но если Украина возьмет на себя обязательства и [Зеленский] возьмет их на себя, то где там будет Миша Подоляк», — цитирует издание слова Кучеренко.
Ранее сообщалось о том, что президент России поддержал идею 30-дневного перемирия с Украиной, но лишь в случае, если подобный шаг приведет к долгосрочному миру, а еще поспособствует ликвидации основ возникшего противостояния.