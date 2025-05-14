Финансирование Запада привело к тому, что Украина подверглась разграблению, а также к депопуляции страны и к усилению ее зависимости, написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Проект "АнтиРоссия" принес своим авторам — Соросу и глобалистам — 10-кратный выхлоп в виде заработков на энергетике, ВПК, политическом влиянии и, наконец, контроль над украинскими ресурсами и недрами», — отметил он.

Украина потеряла 10 млн трудоспособных мужчин и женщин детородного возраста.

Также была взята под контроль транзитная инфраструктура страны.

Киевский режим больше не нужен Западу, считает Дубинский, так как там уже извлекли из него максимум выгоды.

Ранее Трамп заявил о больших территориальных уступках России ради мира на Украине.