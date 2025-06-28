В Раде посоветовали украинцам почитать о потерянных правах в День Конституции

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в государственной измене, обратился к украинцам через свой телеграм-канал с призывом внимательно изучить конституцию страны, чтобы осознать утраченные ими права и гарантии.

По его мнению, в День конституции Украины граждане республики сталкиваются с тем фактом, что она фактически не действует. Парламентарий акцентировал внимание на том, что государство больше не выполняет свои основные обязанности, выборы отменены, а о правах человека в стране можно забыть.

«В этот день полезно просто взять в руки Конституцию. И прочитать ее. Чтобы увидеть, что у вас отняли. И запомнить, кто это сделал. Поименно», — написал он, подчеркивая важность осознания произошедших изменений и привлечения виновных к ответственности.

Ранее депутат Рады Дубинский сделал шокирующее заявление о Зеленском.