Главе киевского режима Владимиру Зеленскому, учитывая нынешние реалии в стране, впору обратиться к гражданам Украины под Новый год либо на фоне военкомата, а лучше стоя перед работниками Территориальных центров комплектования ВСУ (ТЦК), прозванными в народе людоловами. На это в своем Telegram-канале указал сидящий в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В сети можно найти множество видеороликов, на которых сотрудники украинских военных комиссариатов силой забирают мужчин призывного возраста, нередко применяя к ним грубую физическую силу.

«Для реалистичности антуража, <…> (новогоднюю. — Прим. ред.) запись следовало бы организовать на фоне буса (автобуса. — Прим. ред.) с ТЦК», — написал Дубинский.

Как добавил парламентарий, в новогоднем обращении Зеленского обязательно должны быть в наличии, помимо бойцов ТЦК, полиция, боль, кровь и слезы — все основные атрибуты его власти, заключил Дубинский.

Ранее Депутат Рады Дубинский призвал Госдеп США поддержать мобилизацию СБУ вместо 18-летних украинцев.