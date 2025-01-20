Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявил, что вопрос о существовании Украины как государства остается открытым. Такое заявление политик сделала в интервью изданию «Украинская правда», комментируя судьбу страны в 2025 году.

Безуглая указала на то, что Украина представляет собой «государство-ребенок». По ее мнению, это связано с коротким периодом независимости страны, а также с инфантилизмом населения и проблемами в управлении.

«Страны, которым меньше половины столетия — зачастую они просто коллапсировали. А нам не сто лет... Нам 30 лет. Это очень мало», — считает депутат.

В августе 1991 года Верховный Совет Украинской ССР провозгласил независимость Украины, а 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум.

В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписала Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказывалась от ядерных вооружений в пользу РФ.

Ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Владимир Зеленский готов пойти на переговоры.

Киевский политолог Руслан Бортник накануне заявил, что специальная военная операция (СВО) завершится капитуляцией Украины.