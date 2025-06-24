Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, ранее покинувший территорию Украины, обратился к Владимиру Зеленскому с требованием оставить президентский пост. Соответствующее заявление парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале.

Дмитрук утверждает, что Зеленский регулярно дает украинскому народу обещания в своих видеообращениях, которые остаются нереализованными и не имеют перспектив быть выполненными.

Кроме того, депутат подчеркнул, что, несмотря на активное общение с лидерами многих стран, президент Украины не проявляет инициативы для проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

В связи с этим, по мнению Дмитрука, отставка Зеленского является необходимым условием для наступления мира на Украине, который, как он утверждает, установится в течение суток после ухода действующего президента.

Ранее Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО в нынешних условиях невозможно.