Главная причина, по которой до сих пор не удалось урегулировать российско-украинский конфликт, — это фигура Владимира Зеленского.

Таким мнением в своем телеграм-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он отмечает, что для достижения мира между РФ и Украиной нужно устранить первопричины войны, но, подчеркивает, что в первую очередь нужно устранить еще более первичную — устранить Зеленского.

Он считает, что если убрать первопричину в лице главы киевского режима, то мир будет достигнут за 24 часа.

А пока глава Зеленский находится у власти, никакие мирные инициативы не будут реализованы, так как это противоречит его интересам.

Дмитрук напомнил, что Зеленский занимает пост президента с превышением срока, прописанного в Конституции.

Ранее сообщалось о том, что найденный в Сети ролик с Зеленским напомнил украинцам о шести годах разочарований.