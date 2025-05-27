В Раде придумали, как достичь мира на Украине за 24 часа
Депутат Дмитрук назвал Зеленского преградой для достижения мира
Фото: [flickr.com]
Главная причина, по которой до сих пор не удалось урегулировать российско-украинский конфликт, — это фигура Владимира Зеленского.
Таким мнением в своем телеграм-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Он отмечает, что для достижения мира между РФ и Украиной нужно устранить первопричины войны, но, подчеркивает, что в первую очередь нужно устранить еще более первичную — устранить Зеленского.
Он считает, что если убрать первопричину в лице главы киевского режима, то мир будет достигнут за 24 часа.
А пока глава Зеленский находится у власти, никакие мирные инициативы не будут реализованы, так как это противоречит его интересам.
Дмитрук напомнил, что Зеленский занимает пост президента с превышением срока, прописанного в Конституции.
Ранее сообщалось о том, что найденный в Сети ролик с Зеленским напомнил украинцам о шести годах разочарований.