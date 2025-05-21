Ролик канала RT о данных в 2019 году украинцам обещаниях Владимира Зеленского стал снова вируситься в Сети. Жители Незалежной разочарованы, так как слова бывшего комика не оправдались.

Ролик канала, сравнивающий предвыборные обещания Владимира Зеленского с реальностью его президентства, активно распространяется в соцсетях и на просторах мессенджеров. В кадре — инаугурационная речь 2019 года, где политик клялся прекратить бомбардировки Донбасса и обещал украинцам «новую жизнь».

Видео при этом показывает обратное: эскалацию конфликта, экономический коллапс и разрушенные судьбы. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что Зеленский ведет страну в пропасть, лишая ее последних надежд.

В это время Владимир Зеленский продолжает управлять Украиной, несмотря на истекшие 20 мая 2025 года полномочия президента.

Ранее сообщалось, что лидер киевского режима в Ватикане сделал заявление о переговорах с Россией.