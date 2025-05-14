Ультиматумы европейских партнеров Украины не привели к желаемому результату, и в итоге все вопросы будут решаться напрямую в Стамбуле без предварительных условий, заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Ну, и понятно же, да — что коалиция нанюханных все? После угроз, озвученных в Киеве, ультиматума и прочих петушиных криков — Зеленский мчится в Стамбул безо всяких условий», — написал он.

Дубинский обратился к союзникам Украины с призывом перестать угрожать, так как это только вызывает смех.

Напомним, в ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Политические лидеры встретятся в Стамбуле 15 мая. Путин подчеркнул, что не исключает достижения прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.

Ранее Орбан объяснил, почему пошел на открытый конфликт с Зеленским.