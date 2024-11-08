В Раде призвали Зеленского уйти в отставку

Если президент Украины Владимир Зеленский подаст в отставку, то тем самым сделает наилучший подарок для своей страны. Так считает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, он написал об этом в своем телеграм-канале.

По мнению парламентария, с уходом Зеленского с его поста Украина перестанет терять своих людей, а также территории.

«Уход Зеленского — это лучший подарок для миллионов украинцев и всей страны», — указал он.

Ранее другой депутат Рады, Евгений Шевченко, заявил о наступлении подходящего момента для диалога с Россией. По его мнению, Зеленский должен начать договариваться с Москвой о мире, несмотря на все свои амбиции и претензии Он добавил, что украинскому лидеру стоит уйти с занимаемого поста.