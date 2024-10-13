В Раде раскрыли причину массовых облав военкомов на Украине

По словам Артема Дмитрука, украинский президент приказал «забирать всех» на передовую, так как ВСУ несут потери и терпят постоянные поражения. Таким мнением депутат Рады, сбежавший из Украины, поделился в личном блоге.

«Офис президента дал четкий приказ действовать максимально эффективно. Забирать всех. Корочки, удостоверение, отсрочки, инвалидности не работают, забирать всех в ТЦК, там уже разбираться», — написал депутат.

Под угрозой при этом, по словам Дмитрука, находятся особо болтливые жители, которые публикуют информацию об облавах в соцсетях. С ними Зеленский якобы приказал «решать все жестко» и не выпускать из страны. Депутат считает, что пока лицам призывного возраста и молодым людям лучше оставаться дома и лишний раз не выходить в общественные места.

Ранее сообщалось, что в Харькове от рук военкомов с трудом отбили 16-летнего парня.