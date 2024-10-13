Драка военкомов и жителей Харькова за подростка попала на видео

Жители Харькова не дали сотрудникам ТЦК (военные комиссариаты Украины) затащить в микроавтобус местного жителя не призывного возраста. Стычка военкомов и неравнодушных граждан попала на видео.

На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как мужчины в военной форме несут мужчину в микроавтобус, а следом туда пытаются утащить молодого человека. Жители Харькова кричали, что ему всего 16 лет и его не имеют права забирать на службу. Военкомы игнорировали эти крики, пока соседи подростка не решили за него заступиться.

На видео попало, как жители с боем и нецензурными выражениями отбили у незваных гостей молодого человека. Судя по всему, забрать его в ряды ВСУ не удалось.

Отметим, 13 октября в крупных городах Украины проводят массовые рейды. Много информации украинские источники публикуют про облавы в ТЦ, ресторанах и других общественных местах. Также рейды проводятся ТЦК на курорте Буковель.

Ранее сообщалось, что жители Львова отбились от сотрудников военкомата в ресторане.