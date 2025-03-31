В Раде раскрыли тайну видео Зеленского

Своим предположением он поделился в телеграм-канале.

Последние официальные видео президент Украины Владимир Зеленский записывает на фоне белой стены, что навело депутата Верховной Рады Александра Дубинского на мысль, что глава киевского режима в настоящее время находится в больнице.

По мнению парламентария, Зеленский проходит «восстанавливающую терапию», то есть лечится от переутомления и нервного истощения.

Состояние украинского лидера, считает Дубинский, вызвано передозировкой и интоксикацией «препаратами, стимулирующими центральную нервную систему».

«Точно могу сказать, что пишет из больнички. Возможно, действительно, чистит кровь», — заключил Дубинский.

Ранее стало известно, сколько заработали Зеленский и его семья за 2024 год.