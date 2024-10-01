Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, для чего президент Владимир Зеленский затягивает конфликт. Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

По словам украинского депутата, после завершения противостояния украинского президента ждет суд и тюрьма.

«Понимая все это, он будет тянуть столько, сколько будет возможно, но как только придет время, он и вся его команда покинут территорию Украины безвозвратно», — написал Дмитрук.

Он подчеркнул, что нынешнее руководством Украины грабит свой народ, зная, что их конец близок.

Депутат обвинил Зеленского в обмане на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года. По мнению Дмитрука, он не выполнил свои обязательства и не смог договориться с Россией, так как не способен с ней идти на прямой диалог.

В 2023 году член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия заявил, что продолжать противостояние с РФ Киеву посоветовал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Именно он призвал представителей делегации ничего не подписывать на мирных переговорах с Москвой в 2022 году.

Как ранее рассказал спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш, Россия и Украина почти достигли договоренности в Стамбуле, но ряд стран не захотели завершения конфликта.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Запад оказывает давление на Зеленского по вопросу деэскалации конфликта.