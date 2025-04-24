В Раде усомнились в готовности соглашения с США по недрам к 26 апреля

Окончательный текст соглашения между США и Украиной по вопросам полезных ископаемых, скорее всего, не будет готов к 26 апреля. Об этом написал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

По его словам, наиболее готовой частью документа является «политическая».

«Хотя в свете последних событий как раз сейчас политическая часть вызывает больше всего вопросов», — отметил Железняк.

Несмотря на задержки, Железняк отметил, что работа над соглашением движется в положительном русле. Он подчеркнул, что новый текст документа не будет включать некоторые пункты из предыдущих версий, такие, например, как вопросы о ренте от добычи полезных ископаемых и передаче украинской газотранспортной системы (ГТС) и атомных электростанций (АЭС) под американский контроль.

Подписание соглашения было сорвано в конце февраля после напряженной дискуссии между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

27 марта Киев получил обновленную версию соглашения, которая оказалась значительно жестче по сравнению с первоначальной.

Как отмечали СМИ, новый проект обязывал Украину компенсировать помощь, объем которой превышает $120 млрд. Также США должны были получить контроль над инвестиционным фондом, созданным для восстановления Украины, куда направлялись бы отчисления от доходов Киева, получаемых за счет лицензионных платежей и ренты от добычи полезных ископаемых.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал об исключенных из соглашения с США пунктах.