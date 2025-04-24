Глава киевского режима Владимир Зеленский исключил ряд пунктов из соглашения с США на недавних переговорах в Лондоне, сообщило издание «Страна.ua».

Как отметил Зеленский, из нового договора были исключены пункты, которые «противоречат» Конституции Украины.

«После предложения США появился другой документ. (…) Все, что противоречит нашим ценностям или нашей конституции, не может быть в каких-либо соглашениях», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что переговоры в Лондоне с представителями Соединенных Штатов и Европейского Союза (ЕС) прошли «конструктивно». Зеленский сообщил, что новый документ, составленный на встрече, лежит на столе у президента США Дональда Трампа.

Трамп ранее выразил недовольство заявлением Зеленского о том, что Украина не признает Крым российской территорией. Именно этот пункт являлся ключевым в соглашении по миру, представленным Вашингтоном. Глава киевского режима накануне дал интервью газете The Wall Street Journal (WSJ), в котором и заявил о позиции Киева по этому вопросу.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский решил сократить часть программы визита в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).