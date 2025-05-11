В Раде восхитились обращением Путина

«Что касается самого заявления, подачи, формата, выхода — все одновременно просто и сложно. Это дзюдо. <…> Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой… Но нет. Потянул, перетянул и повалил, мягко и тяжело. Но в пределах правил», — написал он.