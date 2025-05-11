В Раде восхитились обращением Путина
Депутат Рады Дмитрук сравнил обращение Путина к СМИ с дзюдо
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук сравнил выступление президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции с дзюдо. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Парламентарий также признался, что его восхитило обращение российского лидера.
«Что касается самого заявления, подачи, формата, выхода — все одновременно просто и сложно. Это дзюдо. <…> Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой… Но нет. Потянул, перетянул и повалил, мягко и тяжело. Но в пределах правил», — написал он.
Парламентарий также добавил, что такой подход позволяет Москве добиться максимальной эффективности при минимуме усилий.
Ранее сообщалось о том, что президент Буркина-Фасо обратился к Путину на русском языке.