В Раде заметили странное поведение Зеленского в Берлине
Депутат Рады Дмитрук: в Берлине у Зеленского бегали глаза и подергивались губы
Фото: [flickr.com]
В своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выразил обеспокоенность странным поведением президента Украины Владимира Зеленского во время его пресс-конференции в Берлине.
Опубликованная депутатом видеозапись запечатлела украинского лидера в состоянии усталости, с беспокойным взглядом и заметным подергиванием губ.
«Полностью здоровый человек», — с сарказмом отметил Дмитрук, комментируя представленные кадры.
