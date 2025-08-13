В Раде заметили странное поведение Зеленского в Берлине

Депутат Рады Дмитрук: в Берлине у Зеленского бегали глаза и подергивались губы

Фото: [flickr.com]

В своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выразил обеспокоенность странным поведением президента Украины Владимира Зеленского во время его пресс-конференции в Берлине.

Опубликованная депутатом видеозапись запечатлела украинского лидера в состоянии усталости, с беспокойным взглядом и заметным подергиванием губ.

«Полностью здоровый человек», — с сарказмом отметил Дмитрук, комментируя представленные кадры.

