Член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев в беседе с Инфо24 выразил мнение, что Одесса и ряд других городов Украины могут оказаться в составе России после народного голосования.

Как напомнил парламентарий, в состав Малороссии входила не только Одесса, но также Николаев, Херсон, Запорожье, Харьков, Черниговская, Полтавская, Киевская, Волынская и Подольская губернии. Все эти земли были исконно русскими еще во времена, когда их присоединила императрица Екатерина Великая. По этой причине территории вполне могут вернуться на историческую родину, то есть, в состав России.

«Я считаю, что мы не должны бросать не только Новороссию и Малороссию, но и Западную Украину. Если мы оставим все как есть, то наши враги сделают из оставшейся Украины „антироссию“, с которой нам опять придется воевать буквально через год-полтора», — отметил депутат.

При этом Соболев отметил, что жители Одесской области и других регионов смогут принять участие в референдуме. Это позволит убедиться, что большинство не поддерживает киевский режим, а предпочитает оказаться в стабильной и безопасной России.

Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Николай Патрушев спрогнозировал будущее Одессы.