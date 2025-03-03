В речи Зеленского заметили изменения после перепалки с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента на встрече с американским лидером Дональдом Трампом отказался давать интервью на английском языке в ходе пресс-конференции в Лондоне, сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким.

В пятницу, 28 февраля, во время переговоров в Вашингтоне Зеленский общался с представителями администрации Трампа на английском языке без переводчика, а в Лондоне говорил только на украинском.

Когда его попросили сказать несколько слов по-английски, он ответил, что предпочитает говорить на украинском.

Возможно, отметила Хаким, Зеленский не подготовил некоторые фразы и просто хотел убедиться в том, что его правильно поймут.

Sky News опубликовал видеофрагмент пресс-конференции, на котором журналистка Ялда Хаким задает Зеленскому вопрос на английском языке, а он слушает его в наушниках, вероятно, в переводе на украинский язык.

Ранее Дмитрий Медведев двумя словами назвал встречу Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне.