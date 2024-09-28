В РФ оценили реакцию Запада на изменение ядерной доктрины

Западные страны отреагировали на заявление Путина о готовности внести изменения в ядерную доктрину России.

По словам замглавы МИДа РФ Сергея Рябова, о полноте восприятия Западом можно будет говорить только после издания соответствующего указа. Однако, подчеркнул он, первую реакцию в России уже зафиксировали, и она довольно развернутая, передает слова дипломата ТАСС.

Напомним, Владимир Путин на совещании Совбеза заявил о том, что Россия может применить ядерное вооружение, если противник создаст критическую угрозу независимости государства, в том числе с использованием обычного вооружения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке толкают мир к ядерной войне.