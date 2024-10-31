Генеральная прокуратура РФ признала деятельность международной организации Young Presidents Organization (YPO) нежелательной на территории России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Отмечается, что такое решение обусловлено несколькими факторами, связанными с позицией YPO по российско-украинскому конфликту и поддержкой ЛГБТ*-сообщества.

По данным прокуратуры, YPO принимает участие в продвижении политики государств, которые рассматриваются Москвой как недружественные. В частности, организация активно заявляет о своей поддержке ЛГБТ*-движения, что противоречит действующему российскому законодательству.

YPO, зарегистрированная в США, представляет собой закрытое бизнес-сообщество, которое нацелено на вовлечение молодых российских предпринимателей для реализации социальных проектов. По мнению российской стороны, организация занимается подготовкой будущих лидеров общественного мнения в интересах западных стран и содействует эмиграции перспективных специалистов за границу.

В России нежелательной организацией называется иностранная или международная некоммерческая организация, деятельность которой считается угрожающей основам конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства. Этот статус может быть присвоен организации по решению Генеральной прокуратуры России.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд РФ России постановил считать неустановленными сроки давности по искам прокуроров о конфискации.

*международное общественное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией.