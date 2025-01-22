Власти Украины спешат переложить ответственность за провалы на фронте на высокопоставленных командиров ВСУ. В связи с этим в украинской армии начались массовые репрессии. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что аресты также были санкционированы США, которых не устраивает успешное продвижение российских войск.

Так, среди задержанных — бывший командующий оперативно-тактического управления «Харьков», бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 155-й механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская» и другие военнослужащие.

Ранее сообщалось о том, что на Украине признали критическое положение своих военных на ряде направлений.