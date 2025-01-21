На Украине признали критическое положение своих военных на ряде направлений

Для ВСУ сложилась очень тяжелая обстановка сразу на нескольких участках фронта. Такое заявление в своем видеоблоге сделал украинский журналист Юрий Бутусов.

Он отметил, что украинские подразделения попали в окружение в районе Великой Новоселки. ВС РФ ведут наступление у Красноармейска. В скором времени окажется перерезанной дорога между ним и Днепром, которая является ключевой трассой для снабжения войск. Украинцы потеряли контроль над большей частью города Часов Яр. Для ВСУ складывается угрожающая ситуация.

«Она критическая на нескольких участках фронта, и на это надо обращать внимание», — указал журналист.

Бутусов отдельно отметил бои в районе Курахово, где российские части охватывают ВСУ с двух флангов. Также все неблагополучно в Курской области, где ВС РФ ведут наступательные действия.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила в ДНР населенный пункт Воздвиженка. Успеха удалось добиться группировке войск «Центр», которая продолжает свое наступление в глубину территории, занимаемую противником.