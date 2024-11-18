В Росатоме дали оценку решению о запрете поставок урана в США

Россия вправе выносить запрет о поставках урана на территорию Соединенных Штатов. Такое решение полностью законно. Так считает руководство Росатома, его точку зрения привел ТАСС.

В организации посчитали, что запрет на отправку урана в США стал достойным ответом данной стране на ее санкции.

«Постановление о запрете поставок урана из РФ в США является ожидаемым симметричным ответом на действия американских властей, принявших в мае текущего года закон о запрете импорта российского урана», — указали журналистам

Оно, по мнению Росатома, находится целиком в правовом поле. В то же время поставки урана в другие страны продолжатся без изменений, в полном соответствии с ранее заключенными контрактами.

Решение о прекращении поставок урана в США из РФ было принято по указанию президента Путина. Как считает западная пресса, это серьезно ударит по американской энергетике и вызовет существенный рост цен на энергоносители.