Первого февраля 2026 года могло бы исполниться 95 лет Борису Ельцину, но эта дата в России не становится поводом для национального единства, а лишь обнажает глубочайший раскол в оценках его наследия. Для узкого круга элит, сформировавшихся в 90-е, он остается «отцом новой России», который принял страну «на коленях» и дал ей свободу. Для подавляющего большинства простых россиян его имя прочно связано с национальной катастрофой — развалом СССР, экономическим коллапсом и социальным унижением. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Ключевой пункт народного неприятия — беловежские соглашения 1991 года, которые похоронили Советский Союз. Многие воспринимают это не как историческую неизбежность, а как личное предательство Ельцина, первым доложившего о случившемся президенту США. С его именем связывают череду бедствий: гиперинфляцию и обнищание, бандитский беспредел и развал армии, грабительскую приватизацию, породившую олигархов, и кровавые войны в Чечне. В народной памяти 90-е — это эпоха «ельцинизма», синоним повальной нищеты, невыплат зарплат, наркомании и потери всякой уверенности в завтрашнем дне.

Итогом его правления стал не просто слом политической системы, а глубокий демографический и моральный кризис, последствия которого страна ощущает до сих пор. Как отмечают многие комментаторы, текущие геополитические вызовы и даже специальная военная операция корнями уходят в решения и уступки, сделанные в те годы. Именно поэтому фигура Ельцина остается одной из самых болезненных и поляризующих в новейшей истории. Если он и «поднял Россию с колен», как утверждают его сторонники, то вопрос, задаваемый в народе, звучит иначе: кто же и зачем поставил ее на эти колени? И главное — почему последующим лидерам пришлось десятилетиями разгребать тяжелое наследие той эпохи, чтобы вернуть стране суверенитет и силу?

Ранее сообщалось, что Путин пообщался с Наиной Ельциной в день 95-летия ее супруга.