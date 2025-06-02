В России хотят возродить доходные дома

В Государственной думе РФ идет подготовка законопроекта, направленного на возвращение в России концепции доходных домов. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Доходный дом представляет собой вид жилой недвижимости, который в дореволюционной России играл важную роль в городском жилье. По словам Кошелева, данная инициатива нацелена на обновление жилищного рынка и предоставление новых возможностей для инвесторов и арендаторов.

«Я прорабатываю законопроект, который мы планируем в ближайшее время обсуждать с правительством, и доказывать, что в нашей стране не должно быть только два вида помещений — жилые и нежилые», — отметил Кошелев.

Он подчеркнул, что на современном рынке апартаменты возникли стихийно и в основном относятся к нежилым помещениям, что создает определенные сложности в правовых отношениях.

Инициатива депутата предполагает включение статуса «доходных домов» в законодательство, что позволит прописать правовые основы их эксплуатации и использования, восстановив историческую практику.

Кошелев отметил, что преимущества концепции доходных домов заключаются в организации профессиональных инвестиций в жилую недвижимость и обеспечении арендаторов дополнительными правами, включая более прозрачные отношения между арендодателями и жильцами.

Такой подход, по его мнению, сможет повысить качество жилищных условий и сделать рынок более устойчивым.

Кошелев также подчеркнул, что в дореволюционной России примерно 80% жилого фонда Санкт-Петербурга и около 40% жилья в Москве составляли доходные дома.

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