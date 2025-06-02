В Госдуме планируют ввести уголовную ответственность за кибермошенничество

Правительство Российской Федерации разрабатывает новый комплекс мер, направленных на ужесточение наказания за кибермошенничество. Эти меры будут включать в себя как административные, так и уголовные санкции для преступников, совершающих преступления в интернете. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства и руководитель аппарата правительства Российской Федерации.

Как сообщил вице-премьер, ранее для борьбы с мошенничеством применялись в основном технические и информационные методы. Теперь же настало время ужесточать наказание за данную преступную деятельность.

«Наша цель — не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем», — сказал Григоренко.

Григоренко также обратил внимание на то, что с 1 июня начал действовать закон о противодействии мошенничеству. Некоторые меры по борьбе с мошенничеством уже применяются, а другие начнут действовать только с августа и сентября 2025 года.

В частности, в России планируют ввести возможность самостоятельно блокировать международные и нежелательные звонки.

Ранее сообщалось о том, что телефонные мошенники заставили пожилую москвичку продать квартиру. Телефонные мошенники почти месяц убеждали пожилую жительницу Москвы в том, что ее сбережения в опасности, а для их сохранения нужно передать их в «безопасное место», а квартиру продать.