Россия не намерена демонстрировать США подготовленный меморандум по урегулированию ситуации на Украине. Как пояснил военкор KP.RU Александр Коц, Москва ведет переговоры непосредственно с Киевом, а не с Вашингтоном, что определяет дипломатический протокол.

Интерес американской стороны к документу остается высоким — спецпосланник президента США Кит Келлог проявлял активность в этом вопросе.

«Москва может ждать от Келлога меморандума по проведению хоккейного матча Россия — США, о котором шла речь в разговоре президентов наших стран», — иронично отметил Коц.

Со стороны Украины ответа на российские предложения пока нет. Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил, что после передачи документа киевской стороне украинские власти начали совещаться. Процесс согласования позиций затягивается, что откладывает начало нового раунда переговоров.

В то же время Кремль сохраняет сдержанность в отношении публикации деталей меморандума. Официальная позиция предполагает, что содержание документа станет достоянием общественности только после полного согласования всех положений между сторонами конфликта.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что будет иметь принципиальное значение при заключении мира.