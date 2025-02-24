В России изменились правила учета пособий на детей при назначении соцконтракта

В России теперь не будут учитывать суммы пособий на детей при расчете дохода для назначения социального контракта, который предоставляет поддержку малоимущим семьям. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании, передает РБК.

Российский премьер добавил, что на протяжении ближайших шести лет регионы РФ получат не менее 100 млрд руб. для реализации этой инициативы. Поддержка предусмотрена для многодетных семей, участников специальной военной операции (СВО) на Украине и их близких.

Мишустин отметил, что это изменение позволит ежегодно значительно увеличить количество заключаемых социальных контрактов в среднем на 118 тыс.

Социальный контракт заключается между гражданами с низким доходом и органами социальной защиты. Он предоставляет малоимущим россиянам возможность пройти переобучение и повысить квалификацию.

Согласно отчетам Счетной палаты РФ, программа социального контракта помогла 24% ее участников преодолеть черту бедности. Данные за 2021-2022 годы показывают, что положительная динамика наблюдалась у 59% заключивших контракт малоимущих граждан.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести мораторий на повышение цен на детское питание.