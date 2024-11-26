В Госдуму внесут проект о запрете получения ВНЖ и гражданства трудовыми мигрантами

Группа депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» под руководством Сергея Миронова планирует представить ряд законопроектов, одним из которых является предложение о запрете на получение вида на жительство или гражданства для трудовых мигрантов, привлекаемых через организованный набор, как сообщило РИА Новости.

Предполагается, что этот законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы во вторник. В сопроводительных материалах указано, что также будет запрещен въезд на территорию России для членов семей и близких родственников иностранных работников, которые прибудут по организованным программам.

Кроме того, проект закона предполагает ограничение времени пребывания трудовых мигрантов в России сроком действия их трудового контракта, по завершении которого работник обязан покинуть страну.

Работодатель будет ответственен за организацию обратного выезда сотрудника, и мигранту будет запрещено менять работодателя, находясь на территории России. В случае досрочного расторжения контракта работодатель также должен обеспечить выезд работника за границу.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе разрабатывают законопроект, направленный на развитие социального туризма в стране.