В России могут произойти кадровые перестановки среди глав регионов
«Ведомости»: в Правительстве РФ обсуждают возможные отставки губернаторов
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Согласно информации, полученной от четырех источников, близких к администрации президента, в ближайшее время вероятны кадровые перестановки среди глав регионов, сообщили «Ведомости».
Как отмечают два источника издания, отставки возможны даже в тех областях, где в текущем году не запланированы выборы губернаторов. Инсайдеры подчеркивают, что изменения будут носить выборочный характер.
В числе регионов, где, возможно, произойдет смена руководства, упоминаются Чувашия, Ленинградская, Костромская области и Республика Карелия.
На данный момент Владимир Путин провел встречи с восемью из тринадцати губернаторов, чьи полномочия истекают осенью 2025 года. Практически все главы регионов обратились к президенту с просьбой поддержать их переизбрание.
Неопределенность сохраняется в отношении Олега Николаева (глава Чувашии), Александра Дрозденко (губернатор Ленобласти), Вениамина Кондратьева (губернатор Краснодарского края), Сергея Ситникова (губернатор Костромской области) и Юрия Бездудного (глава НАО).
Источники сообщают, что дальнейшая судьба Ситникова и Дрозденко, занимающих свои посты с 2012 года, активно обсуждается в администрации президента. Несколько инсайдеров допускают их уход в рамках весенней ротации кадров.
Ранее сообщалось, что Путин в военной форме под Курском занял первые полосы СМИ всего мира.