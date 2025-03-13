В России могут произойти кадровые перестановки среди глав регионов

Согласно информации, полученной от четырех источников, близких к администрации президента, в ближайшее время вероятны кадровые перестановки среди глав регионов, сообщили «Ведомости».

Как отмечают два источника издания, отставки возможны даже в тех областях, где в текущем году не запланированы выборы губернаторов. Инсайдеры подчеркивают, что изменения будут носить выборочный характер.

В числе регионов, где, возможно, произойдет смена руководства, упоминаются Чувашия, Ленинградская, Костромская области и Республика Карелия.

На данный момент Владимир Путин провел встречи с восемью из тринадцати губернаторов, чьи полномочия истекают осенью 2025 года. Практически все главы регионов обратились к президенту с просьбой поддержать их переизбрание.

Неопределенность сохраняется в отношении Олега Николаева (глава Чувашии), Александра Дрозденко (губернатор Ленобласти), Вениамина Кондратьева (губернатор Краснодарского края), Сергея Ситникова (губернатор Костромской области) и Юрия Бездудного (глава НАО).

Источники сообщают, что дальнейшая судьба Ситникова и Дрозденко, занимающих свои посты с 2012 года, активно обсуждается в администрации президента. Несколько инсайдеров допускают их уход в рамках весенней ротации кадров.

Ранее сообщалось, что Путин в военной форме под Курском занял первые полосы СМИ всего мира.