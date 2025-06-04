Миронов предложил олигархам «скинуться» на спецоперацию

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к олигархам с призывом помочь Родине и «скинуться» на специальную военную операцию.

В последнее время, отметил он, несмотря на СВО и стагнацию экономики, наблюдается рост состояния богатых граждан. Это дает им возможность оказать поддержку нашим бойцам, пояснил депутат.

Депутаты Госдумы от фракции СРЗП уже не раз выступали с предложением пополнить бюджет за счет налогов со сверхбогатых граждан, сообщил РИА Миронов.

Правда, отметил он, ждать быстрой реализации идеи не приходится, а время не терпит.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят увеличить маткапитал при рождении третьего ребенка.