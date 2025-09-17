В России началась подготовка к прямой линии с Путиным

Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации начать подготовку к проведению новой прямой линии. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.

Последнее подобное мероприятие состоялось в декабре 2024 года. Путин подчеркнул актуальность и важность этого формата для получения обратной связи от граждан.

Прямая линия является уникальным инструментом взаимодействия власти и общества, позволяющим выявлять наиболее острые проблемы и оперативно реагировать на них.

История проекта началась в декабре 2001 года, и с тех пор он проводился практически ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса состоялась только пресс-конференция Путина с элементами прямой линии, а в год начала специальной военной операции (СВО) на Украине мероприятие не проводилось вовсе. С 2023 года прямая линия и большая пресс-конференция были объединены в единый формат.

