В России началась подготовка к прямой линии с Путиным
Путин поручил подготовить новую прямую линию с россиянами
Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации начать подготовку к проведению новой прямой линии. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.
Последнее подобное мероприятие состоялось в декабре 2024 года. Путин подчеркнул актуальность и важность этого формата для получения обратной связи от граждан.
Прямая линия является уникальным инструментом взаимодействия власти и общества, позволяющим выявлять наиболее острые проблемы и оперативно реагировать на них.
История проекта началась в декабре 2001 года, и с тех пор он проводился практически ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса состоялась только пресс-конференция Путина с элементами прямой линии, а в год начала специальной военной операции (СВО) на Украине мероприятие не проводилось вовсе. С 2023 года прямая линия и большая пресс-конференция были объединены в единый формат.
