В России намерены сократить число госслужащих на 10%

К 1 июля 2025 года российские власти намерены сократить штат территориальных подразделений государственных органов на 10%. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что нововведение затронет около 400 тыс. государственных служащих, что составляет более 0,5% от общего числа занятых в экономике страны.

Одним из основных аспектов предстоящих сокращений станет перераспределение зарплат. Средства, сэкономленные на зарплатах уволенных сотрудников, будут направлены на повышение заработной платы оставшимся чиновникам. Власти акцентируют внимание на необходимости поиска эффективных решений для оптимизации работы госаппарата, включая предложения по цифровизации процессов.

Как пишет «Коммерсантъ», некоторые ведомства могут ограничиться только уменьшением числа вакантных должностей, что позволит избежать потерь среди уже работающих сотрудников. В секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко изданию отметили, что итоговые сокращения могут превысить запланированные на 10%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в августе поднимал вопрос о необходимости сокращения числа госслужащих, акцентируя внимание на приоритете повышения зарплат оставшимся работникам. При этом он напомнил, что увеличение выплат требует значительных финансовых вложений, а в текущих условиях главной задачей РФ остается поддержка специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что россиянам увеличат максимальный размер больничного до 6,8 тыс. руб. в день.