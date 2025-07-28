В России назвали блефом ультиматум Трампа по сокращению срока заключения мира

Президент США Дональд Трамп блефует, когда говорит о том, что может менее чем через 50 дней начать вводить повышенные пошлины против России и ее торговых партнеров. Так считает политолог-американист Малек Дудаков. Свою точку зрения он изложил «Ленте.ру».

По мнению эксперта, Трамп просто оказывает давление на РФ, когда говорит, что, возможно, не будет ждать 50 дней перед введением пошлин в 100% на всю продукцию России и тех стран, которые с ней сотрудничают. Он назвал эти слова режимом стратегической неопределенности.

«С одной стороны, представители его администрации неоднократно говорили, что могут продлить эти самые сроки. Теперь Трамп говорит о том, что он вроде как недоволен позицией России, поэтому готов их подсократить», — указал Дудаков.

Политолог добавил, что Трампу будет сложно вводить пошлины в отношении российских торговых партнеров, так как эти же страны торгуют и с США. По его мнению, американский лидер может отказаться от своего ультиматума, который является всего лишь блефом.

Ранее уже сообщалось, что президент США Дональд Трамп устал ждать шагов от России по завершению конфликта на Украине. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Трамп дает понять, что уже пора действовать.