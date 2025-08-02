В России назвали тупым разводом лохов слова Трампа о передвижении атомных подлодок

Когда президент США Дональд Трамп говорит о перемещении атомных подводных лодок, он не уточняет, что это обычная практика на протяжении нескольких последних десятилетий. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал блогер Юрий Подоляка.

Он оценил тот факт, что финансовые биржи отреагировали на заявление Трампа о перемещении двух атомных подлодок. По его словам, выход таких субмарин в море на дежурство является обычной практикой фактически с момента их создания. По этой причине паника из-за слов президента США говорит о глупости тех, кто на подобное реагирует.

«Любой военный человек в теме скажет, что заявление вообще ни о чем. Более того, никаких телодвижений при этом американские военные не совершали и это просто тупой развод лохов», — указал Подоляка.

Он добавил, что считает Трампа обычным биржевым мошенником, который сумел дорваться до власти и теперь прокручивает аферы в целях собственного обогащения.

Ранее уже сообщалось, что Дональд Трамп заявил о своем приказе двум атомным подводным лодкам отправиться в „соответствующие регионы“. Данное решение якобы стало ответом на слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. По словам главы Белого дома, субмарины стали ближе к РФ.