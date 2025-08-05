Когда правительство Нидерландов говорит о приобретении оружия для Украины и его поставках, то европейцы только затягивают военный конфликт. Такую точку зрения высказали в российском посольстве в Гааге. Слова его представителей привело РИА Новости.

Дипломаты прокомментировали точку зрения генерального секретаря Марка Рютте, который считает, что передача вооружений ВСУ поможет быстрее завершить украинский конфликт. Подобные решения, по мнению российской стороны, только способствуют его продолжению.

«Рассматриваем решение Нидерландов купить и передать киевскому режиму американское оружие как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине. Финансирование поставок ляжет тяжелым бременем на европейских налогоплательщиков», — указали в посольстве.

Ранее сообщалось, что Германия, как и Голландия, намерена поставить Украине дополнительные установки Patriot. Пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Киев якобы получит в течение двух-трех месяцев. Эта военная помощь, по мнению немецкой стороны, станет хорошей поддержкой для ВСУ и поможет украинским военным отразить усилившиеся российские атаки на города.