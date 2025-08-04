В России объяснили, почему Трамп не сможет начать новую мировую войну

Президент США Дональд Трамп не сможет начать новую мировую войну даже в случае очень серьезной ссоры с Дмитрием Медведевым. Такое заявление сделал военный политолог Александр Перенджиев, его мнение привело NEWS.ru.

По утверждению эксперта, перепалка в Сети президента США Дональда Трампа и бывшего руководителя России Дмитрия Медведева не сможет привести к войне между странами. Политическая система в Соединенных Штатах выстроена таким образом, что глава Белого дома не в состоянии лично объявлять войну. Такое решение обязан одобрить конгресс. В то же время все заявления Медведева становятся зеркальным ответом США на американские выпады.

«Он показывает, что РФ может зеркально ответить на жесткие высказывания западных политиков. В следующий раз они будут думать, прежде чем делать агрессивные заявления», — указал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о готовности США к ядерной войне с Россией. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил его, что ультимативная риторика главы США ведет не просто к эскалации конфликта, а к прямой угрозе войны между двумя странами. Вслед за этим американский лидер и выдал провокационное заявление.