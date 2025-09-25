Заявление Владимира Зеленского о полученном от США разрешении наносить удары по глубинной территории России, включая угрозы в адрес Москвы, генерал Сергей Липовой расценивает как признак глубокого кризиса, а не реальный военный план. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, это отчаянная попытка политика, теряющего контроль и поддержку своих главных внешних покровителей.

Председатель «Офицеров России» указывает на начавшийся отход Запада от проекта Украины. Администрация Трампа, ранее выступавшая главным спонсором, теперь демонстрирует охлаждение и перекладывает бремя ответственности на Европу, что вызывает панику в Киеве. Европейские же страны, по оценке эксперта, не готовы нести это бремя из-за отсутствия необходимых ресурсов и внутреннего единства.

По его мнению, последствием такого положения дел становится отчаянная провокация со стороны Зеленского. Его угрозы — это не стратегия, а авантюра, цель которой спровоцировать Россию на жесткую реакцию и либо возобновить интерес Запада, либо вынудить Москву к переговорам на невыгодных для нее условиях. Однако этот расчет ошибочен.

Генерал подчеркнул, что в результате происходит лишь укрепление российской позиции. Россия не поддается на провокации, продолжая методично уничтожать военный потенциал Украины. Переговоры, по словам эксперта, возможны только при создании реальных условий, а не как способ спасти Зеленского из политического тупика. Таким образом, риторика киевского режима остается лишь фоном для последовательных действий России по обеспечению собственной безопасности.

