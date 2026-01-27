Бан отменяется: Роскомнадзор заявил об отсутствии требований о блокировке «Википедии»

Роскомнадзор официально опроверг слухи о готовящейся блокировке онлайн-энциклопедии «Википедия» на территории России. В ведомстве заявили, что в настоящее время никаких требований от уполномоченных органов на этот счет не поступало, пишет ТАСС.

Зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов в интервью ТАСС выразил мнение, что «Википедию» могут частично заблокировать в ближайшие год-два из-за системных искажений исторических и других фактов в ее статьях. Это заявление депутата вызвало волну предположений о возможных ограничениях ресурса.

Официальное опровержение регулятора снимает напряженность в информационном поле, но не отменяет самой проблемы. Вопрос о достоверности контента на платформе, особенно в части, касающейся трактовки ключевых для России событий, остается на повестке дня. Пока Роскомнадзор лишь констатирует отсутствие формальных поводов для блокировки, оставляя за собой право действовать в случае поступления соответствующих предписаний от суда или других государственных органов.

Ранее в «Википедии» появилась статья «Эффект Долиной», рассказывающая о мошенничествах.