В России предложили вернуть распределение для выпускников-строителей

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (ЖКХ) Ирек Файзуллин призвал вернуть систему распределения для выпускников строительных вузов. С такой инициативой он выступил на полях международной строительной выставки «100+ TechnoBuild», проходящей в Екатеринбурге, пишет URA.RU.

Глава ведомства отметил, что в современной строительной отрасли практически отсутствуют негосударственные структуры, что делает необходимым разработку соответствующего механизма распределения.

«Я считаю, что если человек получает бюджетное образование, то должен все-таки какое-то время отработать по распределению. Сегодня уже по ряду специальностей, например, у медиков, приняты соответствующие решения», — отметил Файзуллин.

По мнению министра, бизнес-сообщество должно стать активным участником этого процесса и выступить в роли одного из заказчиков подготовки специалистов.

Накануне стало известно, что правительство РФ внесло предложение о введении обязательной трехлетней отработки для выпускников медицинских и фармацевтических высших учебных заведений. Согласно законопроекту, выпускники будут обязаны работать под наставничеством в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения.

Поправки планируется ввести в действие с 1 марта 2026 года, при этом они не затронут выпускников, завершивших обучение до этой даты.

