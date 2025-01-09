В России прокомментировали заявление Келлога об уступках США по Украине

Россия не нуждается в уступках со стороны США по украинскому вопросу, заявил в беседе с «Лентой.ру» Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.

Ранее Кит Келлог, специальный представитель по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа, в эфире телеканала Fox заявил, что новый американский лидер не планирует идти на уступки российскому президенту Владимиру Путину в вопросах урегулирования конфликта.

Чепа подчеркнул, что Россия имеет четкую позицию, которой придерживается. Власти страны ничего не запрашивают, а переговоры между Путиным и Трампом не велись.

Депутат также отметил, что обсуждать подобное преждевременно, так как ситуация развивается своим ходом. Российские военные ежедневно укрепляют свои позиции на фронтах, что подтверждает уверенность в выбранной стратегии.

Ранее в Пентагоне заявили, что Украина должна обладать сильной позицией на переговорах с Россией, чтобы ее требования были восприняты всерьез президентом Владимиром Путиным.