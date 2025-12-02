В России раскритиковали утилизационный сбор за непрозрачность и предложили назвать его «налогом на СВО»

Вопрос о недавних изменениях в утилизационном сборе вызвал жаркие дебаты, расколовшие, как ни странно, даже коридоры власти. Журналист Руслан Осташко озвучил в эфире радио Sputnik распространенную точку зрения, основанную на его общении с депутатами: парламентарии, по его словам, лишь разводят руками, молчаливо указывая на правительство, и дистанцируются от спорного решения.

Суть претензии лежит не столько в самом факте сбора средств, сколько в форме и прозрачности этой меры. Осташко задает резонный вопрос от лица рядового гражданина: если государству действительно срочно требуются деньги, например, на финансирование специальной военной операции, почему бы не назвать вещи своими именами и не ввести целевой «налог на СВО»? Такая прямая и честная формулировка, по мнению журналиста, вызвала бы больше понимания в обществе, поскольку люди видели бы, на что именно идут их средства.

По его словам, альтернативой мог бы стать и другой подход — сделать утилизационный сбор по-настоящему целевым, то есть направлять все полученные средства исключительно на строительство и модернизацию заводов по переработке старых автомобилей. Однако текущая система, как отмечается, не дает такой ясности, оставляя налогоплательщиков в недоумении относительно конечного назначения денег.

Эксперт пояснил, что итогом становится растущее недоверие и раздражение. Ситуация порождает ощущение, что с граждан просто хотят собрать дополнительные средства под благовидным, но не до конца понятным предлогом. Когда депутаты перекладывают ответственность на правительство, а правительство не дает четких и внятных объяснений о сути и целях нововведения, в обществе крепнет чувство, что его снова вводят в заблуждение. В конечном счете, такая непрозрачность подрывает не только авторитет отдельного решения, но и доверие к институтам власти в целом.

